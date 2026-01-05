Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Siirt'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1627 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1627 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

        Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, inşa edilecek konutların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

        Suver, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldı. Deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Deprem tehlikesine karşı dayanıklı, dirençli binalar ve şehirleri yeniden kurmamız lazım. Hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda her alanda güvenli bir ülke inşa etmektir. Bu amaçla 6,5 milyon binanın dönüşümü ve değişimi başlatıldı ve devam ediyor." dedi.

        Bu konutların bir başlangıç olacağını, devamının geleceğini ifade eden Suver, "Sizlerin samimi gayreti ve dualarınızla bunun arkasını da getireceğiz. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutların tespit çalışmaları başlatılmıştır. İnşallah bundan sonra yaşadığımız mekanlarda akşam başımızı yastığa koyduğumuzda güven içinde yatabilecek, endişe duymayacağız. Bugün bu çekilişte kazananlar sevinsin, kazanamayanlar üzülmesin. İnşallah onlar da konut sahibi olacak, inşallah onlara da sıra gelecek." diye konuştu.

        Vali Kemal Kızılkaya da kentte altyapı, üst yapı, konut, millet bahçeleri gibi sundukları birçok hizmette kendilerine her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

        Herkesin kura sonuçlarını heyecanla beklediğini belirten Kızılkaya, "Özellikle kentsel dönüşümle birlikte ilimizde kalıcı ve daha güzel konutlara, gelişen konut kapasitesine kavuşma anlamında çok güzel yarınlar bizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

        - "Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir"

        TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam" anlayışıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 750 binin üzerinde konut ürettiklerini söyledi.

        500 bin sosyal konut kampanyasının da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu ifade eden Caniklioğlu, "Bu kampanyaya dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konutlara kavuşması amacıyla başlanmıştır. 500 bin sosyal konut kampanyasına Türkiye genelinde 8 milyon 840 binin üzerinde başvuru yapılmış, 5 milyon 234 bin başvuru geçerli kabul edilmiştir. Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Kampanyamız tam anlamıyla her kesimi kapsayıcı adil bir sosyal konut hamlesidir. Bu yoğun talebi karşılamak amacıyla Siirt genelinde toplamda 1627 sosyal konut planlanmış ve projelendirilmiştir." dedi.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile hak sahipleri belirlendi.

        Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Siirt'te afetlere hazırlık için teorik ve saha akreditasyon eğitimi
        Siirt'te afetlere hazırlık için teorik ve saha akreditasyon eğitimi
        Siirt'te cadde, sokak ve okulların çatısındaki kar kütlesi itfaiye tarafınd...
        Siirt'te cadde, sokak ve okulların çatısındaki kar kütlesi itfaiye tarafınd...
        Domuz sürüsü yol açma çalışması yapan ekibin önünde ilerledi
        Domuz sürüsü yol açma çalışması yapan ekibin önünde ilerledi
        Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi
        Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi
        Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de 102 yerleşim yerine ulaşım sağla...
        Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de 102 yerleşim yerine ulaşım sağla...
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı