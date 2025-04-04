Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gökçebağ beldesinde havyan otlatan Salih C. (37), kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Çoban, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu halat yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.