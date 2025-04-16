Siirt'te "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı.

Siirt PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Siirt Atatürk Stadyumu parkurunda düzenlenen seçmelere, Siirt ve Batman'dan 2'si kadın 19 personel katıldı.

Siirt PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, büyük heyecan içinde geçen yarışmada iyi bir mücadele sergilendiğini belirtti.

Posta teşkilatının en ücra noktaya kadar ulaşan büyük bir teşkilat olduğunu belirten Aygöl, şunları kaydetti:

"Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık gibi alanlarda vatandaşlara hizmetleri sürdüren PTT, dünya pazarında söz sahibi olmak için tüm personelle mesai gözetmeksizin canla başla çalışıyor. Tüm personeli kutluyorum. Bugün 53'üncüsü Siirt'te düzenlenen bölge seçmeleri heyecan içinde geçti. Siirt'ten 2'si kadın 14 kişi, Batman'dan 5 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışa en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum."