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        Siirt'te "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı

        Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:45
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        Siirt'te "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı
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        Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı.

        Siirt PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Siirt Atatürk Stadyumu parkurunda düzenlenen seçmelere, Siirt ve Batman'dan 2'si kadın 19 personel katıldı.

        Siirt PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, büyük heyecan içinde geçen yarışmada iyi bir mücadele sergilendiğini belirtti.

        Posta teşkilatının en ücra noktaya kadar ulaşan büyük bir teşkilat olduğunu belirten Aygöl, şunları kaydetti:

        "Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık gibi alanlarda vatandaşlara hizmetleri sürdüren PTT, dünya pazarında söz sahibi olmak için tüm personelle mesai gözetmeksizin canla başla çalışıyor. Tüm personeli kutluyorum. Bugün 53'üncüsü Siirt'te düzenlenen bölge seçmeleri heyecan içinde geçti. Siirt'ten 2'si kadın 14 kişi, Batman'dan 5 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışa en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum."

        Seçmelerde, erkekler kategorisinde Cengiz Erdemci birinci, Abdurrahman Yılmaz ikinci, Tarık Karabulut üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Gülay Özcan Özerk birinci, Birgül Ekinci ikinci oldu.

        Dereceye giren personele Aygöl tarafından ödülleri verildi.

        İlk üçe girenler Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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