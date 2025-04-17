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        Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü

        FECRİ BARLIK - Siirt'te 75 yaşındaki Mehmet Kireç, yarım asırdır uğraştığı "antika kilim" ticareti sayesinde 11 çocuk büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:46
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        Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te 75 yaşındaki Mehmet Kireç, yarım asırdır uğraştığı "antika kilim" ticareti sayesinde 11 çocuk büyüttü.

        Siirt'te yaşayan Kireç, halı ticareti yapan babasıyla birçok ili gezdikten sonra 25 yaşından sonra kilim işiyle uğraşmaya başladı.

        Kentte tarihi Helvacılar Çarşısı'ndaki iş yerinde 50 yıldır Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden topladığı "antika kilimler"in satışını yapan Kireç, bu sayede 11 çocuk büyüttü.

        Tarihi çarşıda yıllara meydan okuyan iş yerinde 50 ila 170 yıllık geçmişe sahip kilimleri sergileyen Kireç, severek yaptığı mesleğine devam ediyor.

        - "Bende kilimlere karşı farklı bir sevgi var"

        Mehmet Kireç, AA muhabirine, yaşının ilerlemesine rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamadığını ve günün erken saatlerinden itibaren soluğu kilimlerin arasında aldığını söyledi.

        Babasından öğrendiği mesleği daha da geliştirdiğini ve antika kilimlerle ilgilenen birçok kişiyle tanıştığını kaydeden Kireç, 50 yıldır sürdürdüğü mesleği sayesinde birçok ülke ve ili gezdiğini belirtti.

        Farklı desenlere sahip her bir kilimin zamanın izini taşıdığını ifade eden Kireç, "Bende kilimlere karşı farklı bir sevgi var. Uzun yıllar Marmaris, Fethiye, Bodrum, Kuşadası, Kapadokya gibi turistik yerlere de mal dağıttım." dedi.

        Bu meslekle geçimini sağladığını ve 11 çocuk büyüttüğünü dile getiren Kireç, bundan dolayı mesleğin kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu anlattı.

        Türkiye'nin birçok şehrine gittiğini belirten Kireç, şöyle konuştu:

        "Mesleği öğrendikçe herkesin eski kilimleri istediğini gördüm. Artık ben de bunun için Irak, Suriye, Rusya, Sibirya, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan'a kadar gittim. Karabağ ve Avrupa'nın bir kısmında da bulundum. Kilim peşinde Sibirya'ya kadar uzanan bir yolculuğum oldu. Orada 3 gün kaldım. İş yerimde 170 yıllık Karabağ kiliminden 12 metrekarelik İran kilimlerine kadar farklı kültürleri yansıtan yüzlerce kilim var."

        Kilimlerin değişik fiyatlara alıcı bulduğunu ifade eden Kireç, bazılarının 100 bin lira değerine ulaştığını söyledi.

        Ömrünün sonuna kadar bu mesleği icra etmeye devam edeceğini anlatan Kireç, şunları kaydetti:

        "İş yerime gelen eski kilimleri alıyorum artık internet üzerinden talep edenlere gönderiyorum. Bu işle uğraşanların çoğu bu mesleği bıraktı ama ben 50 yıldır sürdürüyorum çünkü ekmeğimi bundan kazanıyorum. Mesleğimi iki kardeşime de aktardım fakat çocuklarım başka mesleklerle uğraşıyor. Gittiğim her yerde farklı anılar biriktirdim. İş yerimdeki ürünlere bakınca huzur buluyorum. Bu antika kilimler artık yerleri değil duvarları süslüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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