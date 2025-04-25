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        Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

        Siirt'te şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:30
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        Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu
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        Siirt'te şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanlığınca Hacı Fethi Serin Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, dua edildi.

        Valilik tarafından Siirt Polisevinde güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, asker ve polisle omuz omuza görev yapan güvenlik koruculara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Birlik ve beraberliğin teminatı olan güvenlik korucularının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kızılkaya, "Güvenlik korucuları terörle mücadelede büyük destanlar yazdı. Memleketimizi bölmek, fitne çıkarmak isteyenlere karşı göğsünüzü siper ettiniz, dağ gibi durdunuz. Vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

        İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir de terörle mücadelede güvenlik korucularının büyük emeği olduğunu kaydetti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Orhan Kandemir, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

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