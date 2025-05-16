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        Siirt'te KAAN Projesi'nde 24 özel güvenlik görevlisine ödül

        Siirt'te özveri ve üstün performans gösteren 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:36
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        Siirt'te KAAN Projesi'nde 24 özel güvenlik görevlisine ödül
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        Siirt'te özveri ve üstün performans gösteren 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verildi.

        Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül programı düzenlendi.

        Programda, sahada gösterdikleri özveri ve üstün performanslarından dolayı 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi takdim edildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile Özel Güvenlik Denetle Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Cihangir ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Güngör Yıldız da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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