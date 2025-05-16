Siirt'te KAAN Projesi'nde 24 özel güvenlik görevlisine ödül

Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile Özel Güvenlik Denetle Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Cihangir ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Güngör Yıldız da katıldı.

Programda, sahada gösterdikleri özveri ve üstün performanslarından dolayı 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi takdim edildi.

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