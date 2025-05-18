Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel video hazırlandı

Siirt'te Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel video hazırlandı.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, ileri yaşta bir erkek ve kadının genç bir kıza Türk bayrağı ve meşale vermesiyle başlıyor.

Aralarında engellilerin de yer aldığı gençlerin Türk bayrağı ve meşaleli görüntülerinin bulunduğu kayıtta, gençlerin ay yıldız kareografisi oluşturduğu görülüyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan klibin izleyicilerden büyük beğeni topladığı belirtildi.

Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerindeki gençlerin de klipte yer aldığı işaret edilen açıklamada, "19 Mayıs ruhunu yansıtan görüntüler ve mesajlar dikkat çekti. Gençlerin enerjisi ve milli birlik duygusunu pekiştiren içerik, sosyal medyada da ilgiyle izlendi. Siirt genelinde büyük takdir toplayan bu anlamlı çalışma, gençlerin milli değerlerle buluşmasına ve bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına katkı sundu." ifadeleri yer aldı.