"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Siirt'te başladı

Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi"nin Siirt'teki ilk saha uygulaması Yağmurtepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber kapsamında öğrencilere teorik sağlık eğitimi verildi.

Kızılkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde uygulanan programın çocuklara küçük yaştan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı, çocukların sağlık konusundaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmayı amaçladığını söyledi.

"Ağaç yaşken eğilir" atasözüne dikkati çeken Kızılkaya, "Her konuda önce evlatlarımızı eğiterek meseleye başlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede sağlıklı bir gelecek için de çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçli olmasını temel amaç edinen bir programın tanıtımındayız, başlangıcındayız." dedi.

Hayatta en büyük zenginliğin ve varlığın sağlık olduğunu ifade eden Kızılkaya, sağlık olmadığı takdirde hayattaki hiçbir hedefin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Ülke ve millet olarak sağlıklı geleceğe ihtiyacımız var. Bu program çerçevesinde çocuklarımızın, gençlerimizin sağlık teşkilatıyla, sağlık personeliyle de sıcak bir ilişki kurması hedeflenmekte. İçimizde şimdiden birçok sağlık personeli adayı bulunuyor. Bu vesileyle sağlık hizmetleriyle, sağlık kurumlarıyla da tanışacak olan gençlerimize sağlıklı bir gelecek diliyorum."

Öğrencilerden Fatmanur Kısa bu program sayesinde sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olma şansı elde ettiğini söyledi.

"Sağlığımıza dikkat etmemiz, sağlıklı büyümemiz için sağlıklı beslenme grubundaki sebze ve meyveleri tüketmemiz, süt içmemiz gerekir." diyen Kısa, sağlığın korunmasının önemli olduğunu belirtti.