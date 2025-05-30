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        Siirt'te yeni kimlik kartına geçiş tamamlandı

        Siirt'te çipli kimlik kartına geçiş süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:02
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        Siirt'te yeni kimlik kartına geçiş tamamlandı
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        Siirt'te çipli kimlik kartına geçiş süreci tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların eski nüfus cüzdanlarının yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirildiği belirtildi.

        İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinin özverili çalışmaları sonucu Siirt'in yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde görevli personele teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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