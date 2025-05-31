Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirtli öğretmen, öğrencileriyle birlikte okuduğu üniversiteden mezun oldu

        FECRİ BARLIK - Siirt'te öğretmenlik yapan Beşir Erdem Gönüllü (34), lisede okuttuğu öğrencileriyle birlikte üniversiteden mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirtli öğretmen, öğrencileriyle birlikte okuduğu üniversiteden mezun oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FECRİ BARLIK - Siirt'te öğretmenlik yapan Beşir Erdem Gönüllü (34), lisede okuttuğu öğrencileriyle birlikte üniversiteden mezun oldu.

        Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Gönüllü, motive etmek amacıyla 4 yıl önce öğrencileriyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı ve Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazandı.

        Üniversite hayatı boyunca bazı öğrencileriyle sınıf arkadaşı, bazılarıyla da kampüs arkadaşı olan Gönüllü, bir zamanlar ders verdiği öğrencileriyle aynı sıralarda oturdu, birlikte vize ve finallere çalıştı.

        BESYO'yu ikincilikle bitiren Gönüllü, mezun ettiği öğrencilerle aynı törende kep fırlatarak, onlarla birlikte mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Beşir Erdem Gönüllü, AA muhabirine, 10 yıldır öğretmenlik yaptığını ve bu kez öğrencileriyle farklı bir duygu yaşadığını belirtti.

        Lisede okuttuğu öğrencilerine moral vermek için sınavlara hazırlandığını vurgulayan Gönüllü, şöyle konuştu:

        "Öğrencilik hayatımın başlamasının nedeni de aslında kendi öğrencilerimdir. Öğrencilerime her zaman yaşları, konumları ve şartları ne olursa olsun, ideallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyordum. Öğrencilerime moral olsun diye üniversite sınavına hazırlandım. Bir baktım kazanmışım. Kazanmışken de okuyayım dedim. Bugün de dereceyle mezuniyet heyecanı yaşadım."

        Gönüllü, öğrencilerinin farklı bölümlerde okuduğunu ve sınavlara beraber hazırlandıklarını, ders notlarına da birlikte göz attıklarını anlattı.

        "10 yıllık öğretmenken bir anda öğrencilerimin sınıf arkadaşı ve üniversite arkadaşı oldum. Çimlerde oturduk, kantinde çay içtik, beraber vakit geçirdik. İnanılmaz mutluluk verici, gurur verici bir duygu." diyen Gönüllü, öğrencileriyle lisenin ardından üniversitede de beraber olduklarını söyledi.

        Gönüllü, "Bundan sonra atama süreçlerinde de iş hayatlarında da beraber olacağım. Çünkü ben onlarla gönül bağı kurdum ve hiçbir zaman da koparmayacağım. Onları çok seviyorum. Hepsiyle de gurur duyuyorum." dedi.

        - "Beşir Hoca her daim arkamdaydı"

        SİÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olan Asiye Tan da öğretmeniyle üniversite arkadaşı olmanın ve mezuniyet heyecanını birlikte yaşamanın unutulmaz bir anı olduğunu bildirdi.

        YKS'ye Gönüllü ile aynı yıl hazırlandığını aktaran Tan, "Lisede öğrenciydik. Hoca öğrenci ilişkisi vardı aramızda. Şu an kampüs arkadaşı olarak üniversiteden mezun oluyoruz. Buradan mezun olurken de burada bir arkadaş, bir ağabey gibi yan yanaydık, sürekli beraberdik. O, motivasyon konusunda da tam destek olarak her zaman arkamızda durdu. O zamanlardan bugüne kadar Beşir Hoca her daim arkamdaydı." diye konuştu.

        - "Benim için çok mutluluk verici bir an"

        SİÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı mezunu Meryem Yıldız da lise öğretmeniyle kep fırlatmanın ayrı bir duygu olduğuna işaret etti.

        Yıldız, "Lisedeyken kantinde hocamla oturup çay içemezdim ama şu an rahat rahat oturup çay içebiliyorum. Beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim için çok mutluluk verici bir an. Sınavlara beraber hazırlandık. Türkçe dersine o çalıştırıyordu. Çok güzel netler yaptım onun sayesinde. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

        SİÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı mezunu Emine Bulgak da Gönüllü'nün kendilerine her zaman destek olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Siirt'te GAP destekli 34 milyon lira hibeyle 250 dekar alanda böğürtlen üre...
        Siirt'te GAP destekli 34 milyon lira hibeyle 250 dekar alanda böğürtlen üre...
        Siirt'te yeni kimlik kartına geçiş tamamlandı
        Siirt'te yeni kimlik kartına geçiş tamamlandı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü
        Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Siirt'te başladı
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Siirt'te başladı
        Halı sahada kalp krizi geçirdi; fenalaştığı anlar kamerada
        Halı sahada kalp krizi geçirdi; fenalaştığı anlar kamerada