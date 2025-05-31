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        Siirt Valisi Kızılkaya, kırsaldaki asfalt çalışmalarını inceledi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentteki asfalt çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:49
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        Siirt Valisi Kızılkaya, kırsaldaki asfalt çalışmalarını inceledi
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentteki asfalt çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Vali Kızılkaya, 29 köyün merkeze bağlantısını sağlayan 3 bin 800 metre uzunluğundaki grup köy yolunda başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan asfalt plenti ve taş kırma tesisinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarıyla buluşmasının, kentin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

        Kırsalda yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Yıl sonuna kadar en az 100 kilometre BSK asfalt ve 450 kilometre yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışması olmak üzere toplam 550 kilometrelik bir yol ağını kırsal kesimde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların ihale yoluyla yapılması durumunda maliyet yaklaşık dört katına çıkacaktı. Ancak İl Özel İdaremizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle, daha kaliteli, ekonomik ve hızlı bir hizmet sunmaya devam edeceğiz."

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