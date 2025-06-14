Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Siirt ve Şırnak'ta kutlandı

Siirt ve Şırnak'ta, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Tören Alanı'nda devam eden programda, kutlama mesajları okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 186 yıldır büyük bir fedakarlık ve görev bilinciyle hizmet veren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Tarihi başarılarla dolu olan Jandarma Teşkilatının, kamu düzeninin sağlanmasındaki üstün hizmetleriyle milletin takdirini kazandığını, güven ve sevgisini arkasına aldığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisiyle yoğrulmuş nitelikli personeli, modern teçhizatı, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla, başta terör olmak üzere her türlü suça karşı büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu sayede halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinmeyi başarmıştır. Kahraman jandarmamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini aynı özveriyle, başarıyla sürdüreceğine olan inancım tamdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, halen görev başında olan tüm jandarma personelimize sağlık, başarı ve esenlik diliyorum."

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Jandarma bünyesindeki eğitimli köpeklerin çeşitli gösteri sunduğu etkinlikte, jandarmanın faaliyetlerinin anlatıldığı stantlar gezildi. Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, jandarma personeli ve aileleri ile davetliler katıldı. - Şırnak Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti. Ekici, Valilik önünde karşıladığı Tuğgeneral Dirim ve beraberindeki jandarma personelinin anlamlı gününü kutladı. Vali Ekici, "Halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.