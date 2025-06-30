Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, çocukların yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesinde emeği geçen hocalar ile ailelere teşekkür etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü öncülüğünde Molla İhsan Erdal Kur'an Kursu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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