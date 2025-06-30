Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

        Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü öncülüğünde Molla İhsan Erdal Kur'an Kursu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, çocukların yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesinde emeği geçen hocalar ile ailelere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi.

        Programa, İl Müftüsü Şakir Pinal, din görevlileri, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!

        Benzer Haberler

        Siirt'te ot toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Siirt'te ot toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Siirt'te hava ambulansı, 7 yaşındaki çocuk için havalandı
        Siirt'te hava ambulansı, 7 yaşındaki çocuk için havalandı
        Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı
        Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı
        Siirt'te odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi
        Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi
        Siirt'te düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde enerji konusu ele alındı
        Siirt'te düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde enerji konusu ele alındı