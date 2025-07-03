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        Siirt'te "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" toplantısı düzenlendi

        Siirt'te Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:08
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        Siirt'te "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" toplantısı düzenlendi
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        Siirt'te Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ülkenin kalkınma yolculuğunda devletle el ele omuz omuza yürüme kararlılığını ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Siirt'in tarih boyunca ticaretin, emeğin, üretimin merkezi olduğunu belirten Kuzu, "Bu topraklar, insanıyla, kültürüyle, coğrafyasıyla bir potansiyeldir. Bugün bu potansiyelin farkında olmak onu harekete geçirmek ve hak ettiği değeri kazandırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Siirt'in genç, dinamik ve çalışkan nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile kadim ticaret geçmişi olan illerden olduğunu belirten Kuzu, bu potansiyelin gerçek değere dönüşmesi, planlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla mümkün olduğunu belirtti.

        DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç de yeni teşvik sistemi hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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