Siirt'te bir kişi ahırda ölü bulundu
Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden ayrılan kişi, ahırda ölü bulundu.
Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden ayrılan kişi, ahırda ölü bulundu.
Havel Mahallesi'nde bahçesini sulamak için dün akşam evinden ayrılan Hikmet Erdoğan'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dron desteğiyle bölgede arama yapan ekipler, sabah Erdoğan'ı evlerinin yakınındaki ahırda hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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