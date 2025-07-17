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        Siirt'te 27 özel bireye medikal destek aracı dağıtıldı

        Siirt Belediyesince özel bireylere 27 medikal destek aracı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:36
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        Siirt'te 27 özel bireye medikal destek aracı dağıtıldı
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        Siirt Belediyesince özel bireylere 27 medikal destek aracı dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın katılımıyla belediyede özel bireylere yönelik medikal aracı dağıtım etkinliği düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, projenin sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

        Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal yaşama etkin katılımını sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir. Bu desteklerin hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanındayız."

        Etkinlikte, 2'si manuel 20'si akülü tekerlekli sandalye 27 medikal destek aracı dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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