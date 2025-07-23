Siirt'te, uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu koruma altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında olan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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