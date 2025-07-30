Siirt'te kaybolan 10 yaşındaki çocuk, bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama çalışmalarının yanı sıra Y.T. ile ilgili bilgiler, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden kentte görev yapan özel güvenlik görevlileriyle de paylaşıldı.

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