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        Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

        Siirt'te marketlerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:16
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        Siirt'te marketlerde denetim yapıldı
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        Siirt'te marketlerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri denetlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler ve rutin kontroller kapsamında marketlerde çalışma başlatıldı.

        Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını kontrol etti.

        Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, görevlerinin tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirerek denetim süreçlerine katkıda bulunabilirler." ifadesini kullandı.

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