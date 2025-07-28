Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, görevlerinin tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirerek denetim süreçlerine katkıda bulunabilirler." ifadesini kullandı.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler ve rutin kontroller kapsamında marketlerde çalışma başlatıldı.

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