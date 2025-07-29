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        Siirt'te "Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Siirt Belediyesinin düzenlediği 2 gün sürecek çocuk şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:23
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        Siirt'te "Çocuk Şenliği" düzenlendi
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        Siirt Belediyesinin düzenlediği 2 gün sürecek çocuk şenliği başladı.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kadın Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, oyun alanlarından sinemaya kadar birçok aktiviteyle keyifli anlar yaşadı.

        Müzik ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi, yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de ailelere yönelik açılan stantlarda bilgilendirme yaptı.

        Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

        Yoğun katılım sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Özekinci, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Siirt'te ilk defa geleneksel çocuk şenlikleri düzenledik. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz bu şenlikte Siirtli çocuklarımız aileleriyle birlikte gelip burada güzel vakitler geçirerek eğleniyorlar. Amacımız buradaki çocuklarımızın Siirt'in yaz sıcağında hoşça vakit geçirmeleri, sosyal medyadan biraz da olsa uzak kalmaları, aileleriyle birlikte burada güzel anılar oluşturmalarıdır." dedi.

        Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammet Kayra da ailesiyle geldiği etkinlikte doyasıya eğlendiğini belirtti.

        Sultan Su Baykara ise arkadaşlarıyla geldiği şenlikte vakit geçirdiğini söyledi.

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