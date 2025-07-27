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        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'te 26 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:55
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        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'te 26 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

        İl Özel İdaresi Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çeşitli etkinlikle eğlenen çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.

        Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ile sünnet edilen çocuklarla pasta kesti.

        Burada konuşan Vali Kızılkaya, aileleri ve çocukları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen vakıf personeline teşekkür etti.

        Vakıfların yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirten Kızılkaya, "Sünnet, dini ve kültürel açıdan önemli bir geleneğimizdir. Bu organizasyon, dayanışmanın ve kardeşliğin güzel bir örneğidir. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün, gönülleri bayram etsin." ifadelerini kullandı.

        Aileler de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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