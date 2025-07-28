Siirt'te bir hayırsever Filistin için 85 bin lira bağışta bulundu

Siirt'te bir hayırsever, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Filistin'e ulaştırılmak üzere 85 bin lira bağışta bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ensar Camisi İmamı Ramazan Toprak ile iletişime geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına destekte bulundu.

İmam Toprak da yapılan bağışı İl Müftüsü Şakir Pinal'a teslim etti.

"Özgür Filistin'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yapılan 85 bin liralık bağış için hayırsever vatandaşa teşekkür eden Pinal, "Mazlum coğrafyalara uzanan her yardım eli, kardeşliğimizin ve dayanışma duygumuzun bir göstergesidir. Allah hayırsever vatandaşımızın hayrını kabul etsin. Yardımların devamını özellikle imkanı olan kardeşlerimizden bekliyoruz." dedi.