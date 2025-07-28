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        Kurtalan-Kayabağlar yolunda asfaltlama çalışması sürüyor

        Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Kayabağlar beldesi arasındaki yolun asfaltlanma çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:58
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        Kurtalan-Kayabağlar yolunda asfaltlama çalışması sürüyor
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        Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Kayabağlar beldesi arasındaki yolun asfaltlanma çalışmalarına devam ediliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Baykan Kaymakamı ve Kurtalan Kaymakam Vekili Fatih Özcan ve Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas ile çalışmaların yürütüldüğü yolda inceleme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, toplam 6,6 kilometre olan yolun 4,3 kilometrelik kısmının asfaltlandığını belirtti.

        Yolun kalan bölümünün tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kızılkaya, "Bu asfaltlama faaliyetleri verimli bütçe yönetimi anlayışıyla, İl Özel İdaremizin kendi imkan ve kabiliyetleriyle yürütülmektedir. Huzur ve güven ortamında kırsalda konforlu ulaşım sağlamak için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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