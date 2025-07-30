Siirt'te nefroloji uzmanı hasta kabulüne başladı

Deryal'ın göreve başlamasıyla hastanede böbrek hastalıkları alanındaki eksikliğin giderildiği ifade edilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan nefroloji uzmanı Dr. Deryal'ın göreve başladığı bildirildi.

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