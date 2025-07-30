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        Siirt'te nefroloji uzmanı hasta kabulüne başladı

        Siirt'te nefroloji uzmanı Dr. Kerem Deryal, hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:41
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        Siirt'te nefroloji uzmanı hasta kabulüne başladı
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        Siirt'te nefroloji uzmanı Dr. Kerem Deryal, hasta kabulüne başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan nefroloji uzmanı Dr. Deryal'ın göreve başladığı bildirildi.

        Deryal'ın göreve başlamasıyla hastanede böbrek hastalıkları alanındaki eksikliğin giderildiği ifade edilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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