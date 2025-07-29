Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Güres Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen protestoda, Gazze'de açlıktan ölen bir çocuğun hikayesini anlatan kısa tiyatro oyunu sahnelendi.

        "Filistinli çocuklar aç, dünya tok" pankartının açıldığı protestoya, vatandaşlar da destek verdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadı.

        Dünya kamuoyunun Gazze'de yaşanan açlığa sessiz kaldığını belirten Çalgan, "Gazze'de sabrın, direnişin ve insanlığın en ağır sınavı yan yana duruyor. Her bombanın altında bir çocuk, her enkazın altında bir hayat susuyor. Gözleri gökyüzünde bir annenin duası yankılanıyor, yeter artık." dedi.

        Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

        "Bu bir savaş değil, medeniyetin maskesini düşüren bir soykırımdır. Dünya, katliamın yankısında sağır, gözyaşının önünde kör, adaletin çağrısında dilsiz kalmaktadır. Artık bir lokma ekmek, bir yudum su, çocukların en büyük hayaline dönüşmüş durumda. İnsanlar yeryüzünün ortasında, açlıkla kuşatma arasında ölüme terk ediliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Siirt'te "Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Siirt'te "Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Kurtalan-Kayabağlar yolunda asfaltlama çalışması sürüyor
        Kurtalan-Kayabağlar yolunda asfaltlama çalışması sürüyor
        Siirt'te bir hayırsever Filistin için 85 bin lira bağışta bulundu
        Siirt'te bir hayırsever Filistin için 85 bin lira bağışta bulundu
        Siirt'te marketlerde denetim yapıldı
        Siirt'te marketlerde denetim yapıldı
        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı