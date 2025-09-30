Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te ODES Projesi kapsamında başarılı 20 öğrenciye bisiklet hediye edildi

        Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden yararlanan başarılı 20 öğrenciye, Okul Destek (ODES) Projesi kapsamında bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:58
        Siirt'te ODES Projesi kapsamında başarılı 20 öğrenciye bisiklet hediye edildi
        Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden yararlanan başarılı 20 öğrenciye, Okul Destek (ODES) Projesi kapsamında bisiklet hediye edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, kentteki farklı okullarda eğitim gören ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen öğrenci ve aileleri ağırlandı.

        Etkinlikte, 20 öğrenciye bisikletleri hediye edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Anne veya babasını kaybetmiş, ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destekle hayatını sürdüren çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Sidar, "20 çocuğumuza ilk bisikletlerini teslim ettik. Onların ilk bisikletleri olması açısından ayrıca çok kıymetliydi." dedi.

        ODES kapsamında yıl boyunca birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Sidar, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırmada etkili olduğunu dile getirdi.

        Bakanlığın sosyal ve ekonomik destek modelinden yararlanan çocuk ve gençleri her yönüyle desteklemeye devam edeceklerini bildiren Sidar, şunları kaydetti:

        "Sürekli ziyaretlerde bulunuyor, kontrollerimizi yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın aile ortamında, sağlıklı bir şekilde kişisel ve akademik gelişimlerini sürdürebilmeleridir. Yakın illerimizdeki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme imkanı buldular. Hepsi de çok başarılı, çok gayretli, Allah'ın izniyle vatana ve memlekete faydalı insanlar olarak yetişecekler. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya, onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sunan Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür ediyorum."

        -"İlk kez bisiklet sürdüm, çok mutluyum"

        Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencisi Deniz Beydoğan da emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlk kez bisiklet sürdüm. Çok mutluyum." dedi.

        Öğrencilerden Bedirhan Yıldız da uzun zamandır bu anı beklediğini belirterek, bisiklet sürme hayalini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sayesinde gerçekleştirdiğini anlattı.

        Veli Gülbahar Aytaş da çocuğunun mutluluğuna ortak olduğunu anlatarak, "Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Çocuğum çok mutlu oldu. Aile Yılı kapsamında bize destek olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

