Siirt'in Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası'nda, marka değerinin korunması için izole bölgelerde üretilen kara kovan balının hasadı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, İlçe Ziraat Odası Başkanı İzzettin Diken, Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Bilen ile diğer yetkili ve üreticilerin katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 21 yıl önce coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Pervari balı hasat programı düzenlendi.

Yaylaya ilkbahar aylarında çıkan arıcılar, izole bölgelerde üretilen kara kovan balının ilk hasadını Kaymakam Gülderen ve katılımcılarla yaptı.

Gülderen, AA muhabirine, Çemikari Yaylası ve diğer bölgelerde özverili şekilde kaliteli balların üretildiğini söyledi.

Pervari balına yönelik denetimlerinin sürdüğünü dile getiren Gülderen, Pervari balının marka değerini koruyarak tüketicilerin gerçek balı tüketmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Organik balın üretilmesi için bazı izole bölgeler belirlediklerini ve bunun sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Gülderen, balın ilçenin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini anlattı.

Ülkedeki huzur ve güven ortamının bal üretimine de yansıdığını vurgulayan Gülderen, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada devletimizin destekleriyle hem arılı hem arısız kovan hibe desteği ve teşviklerle beraber üreticilerimiz daha da fazla üretmekte ve bu işi daha da sahiplenmektedir. Bu şekilde hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemize ekonomik değer katkı sağlamaktadır. Arıcılarımız rahat bir şekilde doğaya, dağlara, yaylalara çıkabilmekte ve rahatça konaklayabilmekte ve arılarını koruyabilmektedir. Bu da bal üretimimizi artırmakta ve piyasa değerimizi artırmaktadır. Bunun en büyük nedeni de ülkemizin şu anda güvenlik kuvvetleriyle bir bütünü olarak devlet-millet dayanışmasıyla artık huzur iklimine kavuşmuş olmamızdır."