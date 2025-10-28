Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi

        Siirt'te polis ekipleri, dolandırılmak üzere olan bir kişiyi zamanında müdahaleyle kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:04
        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi
        Siirt’te polis ekipleri, dolandırılmak üzere olan bir kişiyi zamanında müdahaleyle kurtardı.

        Kent merkezinde yaşayan H.V.’yi telefonla arayan ve kendilerini “savcı” olarak tanıtan dolandırıcılar, kimlik ve hesap bilgilerinin ele geçirildiğini ileri sürdü.

        Dolandırıcılar, H.V.’den verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. Bunun üzerine H.V., biriktirdiği altınları bozdurmak için evden çıktı.

        Telefonu sürekli meşgul çalan H.V.’ye ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.V.’nin dolandırıcılarla görüştüğünü ve telefonunun meşgul çaldığını değerlendirerek harekete geçti.

        Polis ekipleri, H.V.’nin altınlarını bozdurmak için çarşıya gidebileceğini öngörerek kuyumculara eşkal bilgilerini iletti. Aydınlar Caddesi’ndeki bir kuyumcu önünde H.V.’ye ulaşan ekipler, altınlarını bozdurmasını engelleyerek dolandırıcılara 1 milyon lira göndermesini önledi.

        Polisin müdahalesi ve dolandırıcılığın önlenmesi, kentteki güvenlik kameralarına yansıdı.

