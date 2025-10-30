Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

        Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 00:14 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek ekiplerce kurtarıldı.

        Dedebakır köyünde ineğinin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Dolandırıcıların tuzağına düşmeden kurtarıldı
        Dolandırıcıların tuzağına düşmeden kurtarıldı
        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
        Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi
        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi
        Siirt'te Asfalt Plenti ve Konkasör Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi
        Siirt'te Asfalt Plenti ve Konkasör Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi
        Siirt'te Türk Kızılay ve jandarma ekipleri öğrencilerin "Cumhuriyet Bayramı...
        Siirt'te Türk Kızılay ve jandarma ekipleri öğrencilerin "Cumhuriyet Bayramı...