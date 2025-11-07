Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, vatan için canlarını veren şehitlerin hatıralarını her daim yaşatacaklarını belirterek, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazasında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

        Kızılkaya, program sonrası şehit olan askerler arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in ailesiyle görüştü.

        Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı
        Siirt'te coğrafi işaretler farkındalık konferansı düzenlendi
        Siirt'te coğrafi işaretler farkındalık konferansı düzenlendi
        Siirt'te ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı
        Siirt'te ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı
        Pervari balının AB tarafından tescillenmesi için başvuru yapılacak
        Pervari balının AB tarafından tescillenmesi için başvuru yapılacak
        Siirt'te 5 noktada "narko-alan" uygulaması
        Siirt'te 5 noktada "narko-alan" uygulaması
        Siirt'te durdurulan minibüste sahte pasaportla 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Siirt'te durdurulan minibüste sahte pasaportla 4 düzensiz göçmen yakalandı