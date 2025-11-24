Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eruh ilçesinin Görendoruk köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, M.Y, A.Y, C.Y. ve Z.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
