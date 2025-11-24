Habertürk
        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Siirt'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        24.11.2025 - 20:07
        Hakim Esen'in kullandığı, henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün akşam saatlerinde eski Siirt-Eruh kara yolu Tahte Mendik mevkisinde şarampole devrildi.

        Bugün bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Araçta sıkışan yaralı Ümit K, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Esen'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

