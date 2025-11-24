Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devlet korumasındaki çocuklardan yetiştirme yurdunda büyüyen öğretmene sürpriz ziyaret

        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yetiştirme yurdunda büyüyen öğretmeni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:43 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:43
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın öncülüğündeki devlet korumasındaki çocuklar, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Abdulkadir Baysal'a derste olduğu sırada sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Çocuklar, bu anlamlı gününü kutladıkları Baysal'a çiçek verdi.

        Baysal, ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, yurtta kaldığı dönemde devlet tarafından okutulduğunu söyledi.

        Devletin kendisine her türlü imkanı sağladığını ifade eden Baysal, "15 yıldır görev yapıyorum. Devletimiz sadece eğitim dönemi değil hayatımızın her alanında yanımızda oldu. Öğretmen oldum, ülkeme en iyi şekilde hizmet etmeye, faydalı olmaya çalışıyorum." dedi.

        Yeni nesillerin yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret etiğini aktaran Baysal, şunları söyledi:

        "Sabri Sidar müdürüm ve yurtta kalan arkadaşlarımızın bugün gelip bizi hatırlamaları beni çok mutlu etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük ailesidir. Özellikle dezavantajlı çocuklarımıza her alanda destek sağlıyor, yardımcı oluyor, onları hayata hazırlıyor. "

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Sinan Arslan da yetiştirme yurdunda büyüyen Baysal'ı unutmadıklarını belirterek, çocuklarla birlikte kendisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

