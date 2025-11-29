Siirt'te "Veli Buluşmaları" programı düzenlendi

Siirt'te düzenlenen "Veli Buluşmaları" programında, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ve veliler bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz öncülüğünde velilerle daha güçlü bir iletişim kurmak amacıyla başlatılan programların altıncısı, Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Programda, Saz, okul müdürü Malik Kaçar ve Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Ali Özel, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi, velilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Saz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmaların artarak devam edeceğini belirterek, iletişim köprüsünün eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ulaşılabilirliği ön plana koyduklarını ifade eden Saz, "Bu çalışmayla velilerimizin okulların yanı sıra Siirt ve eğitimle ilgili düşüncelerini bize aktarma fırsatı oluyor. Bizler de kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız çalışmaları anlatıyoruz. Bakanlığımızın politikalarını anlatma fırsatımız oluyor ve yakinen ilgileniyoruz. İnşallah bu veli buluşmaları artarak devam edecek." dedi.

Veli buluşmalarının kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de yapıldığını dile getiren Saz, kentin eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla paydaşlarla el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Velilerden Cevdet Epçaçan da eğitimin sadece okul çatısı, sınırları altında ve belirli saat aralığında gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Bu programla tüm paydaşların belirlenen uygun zamanda bir araya gelme fırsatı yakaladığını ifade eden Epçaçan, "Eğitimin önemli paydaşlarından biri velidir. Bu anlamda velilerin temennilerini, dileklerini dile getirmelerine imkan sağladığı için oldukça anlamlı ve faydalı olmuştur." diye konuştu.

Mahfuz Yılmaz da veli olarak büyük bir istekle akşam yapılan buluşmaya katıldığını, eğitimin her kademesine ilişkin sorunları dile getirebildiklerini söyledi.