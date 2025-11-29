Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen midibüsteki 15 işçi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen midibüsteki 15 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen özel bir madene işçi taşıyan 34 DKK 706 plakalı midibüs, Şirvan-Cevizlik kara yolu Maden köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, midibüsteki 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Siirt'te maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 15...
        Siirt'te maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 15...
        Siirt'te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
        Siirt'te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
        Siirt'te arıza nedeni ile elektrik direğinde yangın çıktı
        Siirt'te arıza nedeni ile elektrik direğinde yangın çıktı
        Siirt sebze hali projesinde son aşamaya gelindi
        Siirt sebze hali projesinde son aşamaya gelindi
        "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" başladı
        "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" başladı
        Kurtalan'da filmleri aratmayan olay: Kendisini kaçırılmış olarak gösterip a...
        Kurtalan'da filmleri aratmayan olay: Kendisini kaçırılmış olarak gösterip a...