Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından kasım ayında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kızılkaya, yaptığı konuşmada, 2025 Kasım ayında 454 asayiş olayının meydana geldiğini, 419 kişinin yakalandığını belirtti.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 108 olayın 106'sının aydınlatılarak yüzde 98.2, malvarlığına karşı işlenen 9 suçta ise 15 olayın 15'i aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlandığını belirten Kızılkaya, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında da yüzde 11,4 azalma olduğunu söyledi.

Kızılkaya, bu başarıda güvenlik güçlerinin özverili çalışmasının etkili olduğunu, jandarma sorumluluk bölgesinde ise gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayının yaşanmadığını aktardı.

İlde aranan 66 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti: "Jandarma bölgesinde aranan şahısların tamamı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu ilimizde yaşanan bir ilktir. Aynı başarıyı polis bölgesinde de son aranan kişiyi de yakalayarak sağlayacağız. Böylece ülkemizde bu hususta bir ilki başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu vesile ile kanun kaçaklarını yakalamak için jandarma ve emniyet bölgesi ayırmaksızın müthiş bir koordinasyon içinde canla başla çalışan kolluk kuvvetlerimizi canı yürekten tebrik ediyorum." Kızılkaya, terör örgütleri DEAŞ, FETÖ, TKP, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyonlarda, farklı suçlardan yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Çalışmalarda 70 evde 178 kişinin bilgilendirildiğini, 8 bin 749 kişi ile 1745 araç sorgulandığını dile getiren Kızılkaya, uyuşturucuyla mücadelede kapsamında ise gerçekleştirilen 63 operasyonda, 84 şüphelinin yakalandığını, 18 kilo 163 gram kubar, 15 kilo 516 gram metamfetamin, 89 gram skunk, 34 sentetik ecza ile 2 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini, 124 metruk binanın da kontrol edildiğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla 1 Ocak-30 Kasım'da 416 madde bağımlısının sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyleyen Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı: "'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 3 bin 668 kişiye eğitim verildi. Madde bağımlılığı ile ilgili 38 kişi tedavi merkezlerine sevk edildi. Özellikle uyuşturucudan kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Başvuran tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz danışmanlık tedavi takip hizmetlerimiz Sağlık Müdürlüğü ve YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) vasıtasıyla titizlikle yürütülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede, vatandaşlarımızın UYUMA uygulamasını indirerek bu kararlı mücadeleye destek vermelerini bekliyoruz." Kızılkaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 operasyonda, 38 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 5 milyon 237 bin lira vergi kaybının önlendiğini belirtti. Siber suçlarla mücadelede ise 107 siber olayın meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 62 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Kızılkaya, şöyle dedi:

"190 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Dijital dolandırıcılık ve zorbalığın arttığı günümüzde, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını bekliyoruz. Ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de düzensiz göçle mücadele konusundaki yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyet gösteren mobil göç noktasında 158'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 25 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilmiştir. 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okul çevrelerinde devriye ve servis denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 242 okulda toplam 484 jandarma personelinin görevlendirildi, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışları ise her türlü olumsuzluğa karşı 38 ekip tarafından titizlikle kontrol edildi. Okul çevrelerinde sahipsiz hayvanların bulunmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Ekipler gördükleri tüm başıboş köpekleri toplatıyor. Okul çevresinde karşılaşılabilecek her türlü olumsuz durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini önemle rica ediyorum." Trafik denetimlerine de değinen Kızılkaya, 38 bin 319 aracın denetlendiğini, 24 sürücü belgesinin geri alındığını, 256 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 848 araca idari para cezası uygulandığını söyledi.