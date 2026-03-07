Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

        Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 19:51
        Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

        Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpılı köyü mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

        Koruma altına alınan baykuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

