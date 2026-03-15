        Siirt Haberleri

        Siirt Valiliğinden Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

        Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesinde sel ve su taşkınlarına neden olan kuvvetli sağanağa ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar nedeniyle Kurtalan ilçe merkezinde, Yenimahalle ve Tekel Mahallesi ile Kurtalan-Batman çevre yolunda sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

        Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale edildiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, su baskınlarının kontrol altına alınması ve oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekiplerin sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kurtalan Kaymakamı Samet Serin olayın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, görevli personelden bilgi aldı. Kurtalan ilçesine destek amacıyla DSİ Şube Müdürlüğü tarafından ekskavatör, 3 pikap ve 7 personel, İl Özel İdaresi tarafından 2 loder, greyder, çekici treyler, pikap ve 8 personel, Siirt Belediyesi tarafından itfaiye aracı, 2 öncü araç, 2 vidanjör ve 22 personel, AFAD tarafından 2 müdahale aracı, 7 dalgıç pompa ve 7 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği tarafından ise 3 pikap, loder, greyder ve 15 personel görevlendirilmiştir."

        Açıklamada, toplam 21 araç ve 59 kişilik ekiple ilçedeki sel ve su baskınlarına müdahale edildiği, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak etkili oldu
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak etkili oldu
        Kurtalan'da maddi hasarlı kaza
        Kurtalan'da maddi hasarlı kaza
        Siirt'te sağanakta göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı
        Siirt'te sağanakta göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı
        Siirt Valisi Kızılkaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin yapılan toplan...
        Siirt Valisi Kızılkaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin yapılan toplan...
        Siirt'te karda mahsur kalan 10 araçtaki 78 kişi kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan 10 araçtaki 78 kişi kurtarıldı
        Kurtalan'da sağanak yağış sele dönüştü
        Kurtalan'da sağanak yağış sele dönüştü