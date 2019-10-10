Süt tanklı kamyonette gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

SİİRT'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda süt tanklı kamyonette yapılan arama sonucunda kaçak 3 bin 989 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak mal ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Batman'dan Ağrı'ya gümrük kaçağı sigara götüren bir şüpheliyi belirledi. Yapılan takip sonucu şüpheli E.Ç.'nin kullandığı süt tanklı kamyonet, Baykan ilçesindeki yol kontrol uygulamasında durduruldu. Jandarma ekiplerince süt tankı içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 989 paket sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
SİİRT
10 Ekim 2019 Perşembe
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