Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

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Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlar yaptığı ve propaganda yaptığı belirtilen H.S.'nin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlenerek zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı” denildi.

SİİRT 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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