Siirt’te görme engelli Esra Nur yılda 15 kitap okuyor

Siirt’te bir yılda 15 kitap okuyan görme engelli 15 yaşındaki Esra Nur Sidimi, azmiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şirvan ilçesinde yaşayan ve dokunarak, temas ederek hayatı öğrenmeye çalışan Esra Nur Sidimi, Braille alfabesiyle yılda 15 kitap okuyarak azmiyle vatandaşların takdirini topluyor. Doğuştan gözleri görmeyen Özpınar Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Esra Nur, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer ise, kaymakamlığın başlattığı ‘Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor’ etkinliğine ilçedeki öğrencilerin ilgi göstermesine mutlu olduğunu söyledi. Kezer, “Öğrencimizin gözlerinin görmemesi eğitimine hiçbir şekilde engel değil. Kızımız Braille alfabesiyle yılda 15 kitap okuyor. Bu davranışıyla bizi kendisine hayran bıraktı. Azmi ve okuma hevesi gönüllerimizi bir kez daha kazandı. Kızımız kitap okumayı çok seviyor. İnşallah bu davranışı diğer öğrencilere de örnek olur. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.

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