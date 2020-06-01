HÜDAPAR İlçe Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

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Siirt’te korona virüs tedavisi gören HÜDAPAR İlçe Başkanı vefat etti

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), korona virüs (Covid19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Covid19 teşhisi konulmasının ardından Siirt Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Işıktaş’ın durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen Işıktaş hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Işıktaş'ın cenazesi Şeyhül Devha Mezarlığı'na defnedildi.

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