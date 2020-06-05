Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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Siirt’in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait sığınak, imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Gümüşkaş köyü bölgesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, bölgedeki göçerlerden erzak temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde icra edilen temas araması faaliyeti esnasında etkisiz hale getirilen teröristlere ait 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet dolu halde Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet termal silah dürbünü, teröristlere ait yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bulunan bir mağarasığınak kullanılamaz hale getirilerek, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi.

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