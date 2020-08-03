Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir köy ile ilçe merkezinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyü ile ilçe merkezindeki Şakiran Mahallesi’nde bir evin korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde ve ilçe merkezindeki evde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.
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