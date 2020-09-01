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Siirt’te PKK'nın kış üslenmesi çökertildi

İHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sığınak alanı imha edildi.

Siirt’te PKK'nın kış üslenmesi çökertildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sığınak alanı imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde Yıldırım1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 202040 operasyonunun irca edildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt’in Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon başlatıldı. Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda; bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen sığınak imha edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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