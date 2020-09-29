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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. 56 AS 955 plakalı Fiat Tofaş marka araç, yan yoldan gelen ve plakası öğrenilemeyen Opel Vectra marka araç ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada araçta bulunan vatandaşlara yardım etmek isteyen mahallelilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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