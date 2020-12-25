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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 4 mezranın yolu kapandı

İHA

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 4 mezranın yolu kapandı

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan grup köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Bölgede iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 11 köy, Şirvan ilçesine bağlı 7 köy ve 4 mezranın yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten yetkililer, "Şirvan ilçesinde biri doğum hastası olmak üzere üç ağır hastamız ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde ambulanslara ulaştırıldı. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz. Öte yandan Şirvan ilçemizde kapanan 7 köy ve 4 mezranın yolunun açıldığını, Pervari ilçemizde ise yol açma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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