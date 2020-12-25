Siirt’te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkisini sürdüren kar en çok çocukları sevindirdi. kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.