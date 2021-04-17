Siirt’te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Siirt’te korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs (Covid19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, ülke genelinde ve Siirt'te de virüsle mücadele etmek amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Ülke genelinde korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında Siirt’te de kentin en işlek noktaları olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güres ve Hami Efendi Caddesi gibi birçok cadde ve sokak sessizliğe büründüğü görüldü. Kentte, izni bulunanlar hariç zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadığı görülürken, vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.

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