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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

İHA

Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Yenitepe mevkiinde "Eren13 Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz, dualarla son yolcuğuna uğurlandı.
Şehit güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından defnedilmek üzere Pervari ilçesi Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrasına getirildi. Burada saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu. İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan‘ın dua ettiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehidin babası ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın cenazesi dualarla Kilis Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze töreninin ardından Kilis mezrasına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Cenaze törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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